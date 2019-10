Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 30 de ani și copilul ei in varsta de 7 ani au murit, joi seara, dupa un accident petrecut in localitatea Carțișoara, pe Transfagarasan, transmite Mediafax. Un al doilea copil a fost grav ranit și dus de urgența la spital.

- O femeie de 30 de ani și copilul ei in varsta de șapte ani au murit, joi seara, dupa accidentul petrecut pe DN 7, in localitatea Carțișoara, județul Sibiu. Inca un copil a fost dus la spital. Cei trei au fost loviți pe trecerea de pietoni de un șofer baut și fara permis. Soferul a plecat initial…

- Doi oameni, un copil de 3 ani și o femeie in varsta de 79 de ani, au fost uciși in propria curte dupa ce doi teribiliști inconștienți au intrat in plina viteza cu mașina peste ei in curte. Tragedia a avut loc in comuna Vacareni din județul Tulcea. Cei doi transmiteau live pe Facebook acrobațiile…