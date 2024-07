Familie distrusă de un fulger Un tata si fiica sa in varsta de 11 ani au murit dupa ce au fost loviti de fulger in Muntii Balcani din Bulgaria, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Barbatul si cei doi copii ai lui se aflau in drumetie in apropiere de varful Kupena, care are inaltimea de 2.169 metri, a relatat luni televiziunea de stat BNT. Fiul acestuia, in varsta de 13 ani, a fost salvat de un elicopter militar dupa ce baiatul a alertat serviciile de urgenta in urma fulgerului. Potrivit relatarii, barbatul decedat, in varsta de 47 de ani, era un alpinist experimentat. Cu toate acestea, el a intreprins acea drumetie montana… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

