- Mirabela Coloji, o fata de 12 ani din orașul Cluj-Napoca, a fost data disparuta de familie, dupa ce a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Poliția face apel catre cei care dețin informații despre adolescenta sa sune la 112.„La data de 30 august a.c, in jurul orei 20.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca…

- Oana, fiica soților morți in urma exploziei de la Crevedia, spune ca ea și soțul sau au fost agresați de polițiștii care au insoțit-o in curtea parinților sai. Ba chiar, soțul ei s-a ales și cu dosar penal. Intre timp IPJ Dambovița a transmis, miercuri, ca a deschis o ancheta interna. Imagini din curtea…

- Salvatorii care au infruntat exploziile de la depozitul GPL din Crevedia povestesc prin ce au trecut. Paramedicul SMURD filmat in timp ce se intoarce pentru a-și scoate colegii din flacari spune, intr-un interviu exclusiv pentru Digi24, ca avea emoții, dar și le-a invins pentru ca era in misiune.

- Consilierul onorific al premierului Marcel Ciolacu, fostul premier Victor Ponta, face declarații halucinante despre tragedia de la Crevedia și transferul raniților in spitale din strainatate. Acesta spune ca „pacienții in stare rea sunt lasați in Romania, sa moara aici”, pentru ca spitalele afara țarii…

- O explozie urmata de un incendiu puternic s-a produs sambata, 26 august, la o stație GSP din localitatea Crevedia. Momentul exploziei a fost surprins de mai mulți șoferi care se aflau in apropiere. Va avertizam ca urmeaza imagini care va pot afecta emoțional: Traficul rutier a fost, la scurt timp, blocat…

- Daca o vedeți sunați la 112. Copila de 15 ani, din Braești, cautata de familie cu poliția dupa ce nu s-a mai intors acasa Polițiștii botoșaneni au fost sesizați astazi, 1 august 2023, cu privire la faptul ca o copila de 15 ani, din comuna Braești, a parasit mod voluntar domiciliul, la data de 31 iulie…

- Polițiștii din Alba cauta un barbat care a disparut din Aiud. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea sa, sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 10 iulie 2023, in jurul orei 20.40, Poliția Municipiului Aiud a fost sesizata…

