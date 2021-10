Familie din Arad atacată de propriii câini. Jandarmii au venit în ajutor Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza, in locuința unei familii din Arad. Acasa se aflau bunicii impreuna cu nepoțica lor. La un moment dat, unul dintre cei doi caini pe care aceștia ii dețin, a devenit agresiv și a mușcat-o pe bunica. Soțul a sarit in ajutorul ei, insa a fost și el mușcat in repetate randuri. Mai mult de atat, și cel de-al doilea caine a devenit agresiv. Bunicii au reușit sa-și ia nepoțica in brațe și sa ajunga in casa, baricadandu-se intr-o camera de la parterul locuinței. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

