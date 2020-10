Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Statele Unite ale Americii și-a pierdut tatal și alți șapte membri ai familiei, care au murit dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus, deși erau foarte precauți și atenți la regulile de sanatate, relateaza CNN, citat de Digi 24.Afacerea familiei,care era una prospera la inceputul pandemiei,…

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș din Timișoara a primit o a doua tranșa din antiviralul Remdesivir... The post Cresc sansele de viata pentru pacientii cu Covid-19 internati la „Victor Babes”. O noua tranșa de Remdesivir a ajuns la Timisoara appeared first on…

- Doua echipe ale Spitalului Municipal din Oradea (formata din doi specialisti in ATI) si Spitalului Judetean (condusa de chirurgul Petru... The post Operatie spectaculoasa in vestul țarii: Medicii au salvat viata unei tinere gravide infectate cu Covid-19 si a copilului acesteia appeared first on Renasterea…

- Intr-un interviu acordat bistriteanul.ro, candidatul PMP la Primaria Bistrița, Ionuț Simionca, considera ca se diferențiaza de contracandidații sai in special prin valorile pe care și le-a insușit in SUA și pe care iși dorește sa le aduca in administrația bistrițeana. „Am trait in Statele Unite vreme…

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a promis joi seara o strategie nationala in Statele Unite din "prima zi de mandat" pentru a combate pandemia de coronavirus, informeaza vineri France Presse. "Daca voi deveni presedintele vostru, din prima zi vom implementa strategia nationala pe care o…

- Pandemia provocata de COVID-19 poate fi de acum gestionata in Europa fara a inchide viata sociala in ansamblul sau, datorita ... The post OMS: Europa poate gestiona pandemia de COVID-19 fara sa fie nevoita sa inchida viața sociala appeared first on Renasterea banateana .

- Ibrahim E. Bouaichi a fost acuzat de viol, sodomie, strangulare, rapire si furt și a fost eliberat pentru ca viata i-ar fi fost pusa in pericol dupa gratii de coronavirus. Proaspat eliberat din inchisoare, el și-a ucis victima care l-a denuntat la politie, potrivit Mediafax.Ibrahim E. Bouaichi,…

- Primarul, viceprimarul și șase angajați ai comunei Seleuș din județul Arad sunt confirmați pozitiv cu noul coronavirus. Primarul... The post Focar de COVID-19 intr-o comuna din vestul țarii. Zeci de infectari intre care primarul, viceprimarul și un medic de familie appeared first on Renasterea banateana…