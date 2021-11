Familie de români ucisă în Italia într-un accident O familie de romani, doi parinți și fiica lor, a murit duminica seara intr-un accident rutier care a avut loc in Italia, in localitatea Triestina-Portegrandi. Potrivit Venezia Today, mașina romanilor era condusa regulamentar. Vehiculul a fost lovit de un alt autoturism venit cu viteza de pe contrasens, condus de o tanara de naționalitate indiana. Mașina romanilor era condusa de Tatiana C., 40 de ani, pe scaunul din dreapta statea soțul acesteia, Francisc C., 45 de ani, iar pe bancheta din spate era fiica lor, Diana C., de 21 de ani. Impactul a fost atat de puternic incat cele doua mașini implicate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

