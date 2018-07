Stiri pe aceeasi tema

- Familie de romani, implicata intr un accident in Austria. Tatal a murit, mama si fetita lor sunt in coma, potrivit Antena3.Un roman a murit pe loc, iar sotia si fiica sa sunt in coma, dupa ce masina pe care o conducea s au rasturnat.Accidentul in care a fost implicata familia de romani a avut loc in…

- Accidentul in care a fost implicata familia de romani a avut loc in jurul orei 7:30 pe autostrada A1, la Pressbaum, in directia Viena, scrie presa austriaca. Din motive necunoscute, autoturismul in care se afla o familie de romani a iesit de pe autostrada, a lovit parapetul din dreapta si s-a rasturnat…

- Un sofer de TIR si cel de rezerva, ambii de nationalitate romana, au murit intr-un accident produs pe autostrada A9, din Austria, in apropiere de Inzersdorf im Kremstal. Accidentul s-a produs dupa ce doi șoferi de origine sarba și-au oprit autovehicolele de mare tonaj pe autostrada din cauza unor probleme…

- Accidentul s-a produs dupa ce doi șoferi de origine sarba și-au oprit autovehicolele de mare tonaj pe autostrada din cauza unor probleme tehnice. Șoferul roman, in varsta de 45 de ani, nu a reușit sa franeze la timp și a intrat cu viteza in TIR-ul care staționa pe banda. Coliziunea a fost…

- O femeie de 38 ani, ranita grav si transportata cu elicopterul SMURD la spital, in urma unui grav accident rutier petrecut joi, pe DJ 253, in care a murit fiica ei de sase ani, a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, transmite Agerpres.ro. Potrivit unor surse medicale, femeia a ajuns la…

- Sapte romani si-au pierdut viata, marti dupa-amiaza, pe o sosea din Ungaria. Acestia se aflau intr-un microbuz al carui sofer a trecut pe contrasens si a intrat din plin intr-un TIR. Un cunoscut al soferului a postat pe Facebook un filmulet tulburator la cateva ore dupa accident.

- Șapte romani și-au pierdut viața in aceasta dupa-amiaza, dupa ce microbuzul in care erau a fost implicat intr-un accident rutier violent produs in apropiere de Budapesta, Ungaria. La locul tragediei a ajuns un șofer roman care a filmat scenele de coșmar care au urmat dupa impactul nimicitor. Ministerul…