Stiri pe aceeasi tema

- Acum mai bine de un an, la cabinetul medicului de familie Anca Deleanu din Iasi s-a prezentat un pacient care a solicitat un consult medical. Bolnavul i-a inmanat doctoritei cardul de sanatate si i-a spus ce il necajeste. A fost consultat de medic si, ulterior, a plecat spre casa. Pentru acel consult,…

- Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) a efectuat vineri, 15 ianuarie, o vizita oficiala la Consiliul Judetean Vrancea, in vederea infiintarii unei extensiuni universitare la Focsani. Delegatia UAIC a fost formata din prof. univ. dr. Tudorel TOADER - Rector, conf. univ. dr. Florin BRINZA…

- Un șofer din Vaslui a pierdut controlul volanului intr-o curba deosebit de periculoasa din comuna Schitu Duca și s-a rasturnat in afara carosabilului, mai exact in camp. La fața locului s-au deplasat imediat doua echipaje SMURD, precum și o echipa de pompieri pentru descarcerare. Șoferul a fost transportat…

- O familie numeroasa din Iași a fost lovita de nenorocire, inainte cu zece zile de Craciun. Un accident tragic a smuls din sanul celor dragi o fetița de doar patru ani, care a ajuns la spital cu arsuri pe toata suprafața corpului. Cum a avut loc tragedia Miruna, o fetița de patru ani, a fost […] The…

- Intr-un interviu acordat miercuri studentului teolog Grigorie Pijin, Parintele Andrei Florariu din Belcești, județul Iași, povestește cum a crescut alaturi de tatal sau, cleric, și alți șase frați, din care trei au devenit și ei preoți. „copiii reprezinta adevarata bogație a unei familii”, a spus…

- Ceremonia de celebrare a Zilei Nationale a Romaniei a avut loc la Iasi in jurul orei 12. Fata de anii anteriori, evenimentul a fost unul foarte scurt, a durat doar circa de minute. Ceremonia s-a desfasurat la statuia Regelui Ferdinand Intregitorul, pe pietonalul Stefan cel Mare. Au participat oficialitati…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca depinde de fiecare dintre noi daca vom sarbatori in familie sfarsitul de an, mentionand ca raman in vigoare aceleasi masuri de prevenire a infectarilor cu SARS-CoV-2. "Recomandarea…