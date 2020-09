Stiri pe aceeasi tema

- Claire Williams va demisiona din functia de director executiv al echipei Williams, dupa Marele Premiu de Formula 1 al Italiei, care va avea loc duminica, la Monza, în urma vânzarii echipei catre fondul Dorilton Capital, a anuntat, joi, fosta campioana mondiala, citata de agentiile internationale…

- Toate Grand Prix-urile de Formula 1 disputate de la reluarea sezonului, la inceputul lui iulie in Austria, au fost cu portile inchise, respectand un protocol sanitar strict. Marele Premiu al Italiei, cu o saptamana inaintea celui al Toscanei, va fi disputat tot cu portile inchise, pe circuitul din Monza.…

- Marele Premiu al Toscanei la Formula 1, ce va avea loc in perioada 11-13 septembrie, va fi primul din acest sezon la care publicul va avea acces, au anuntat, sambata, responsabilii circuitului italian de la Mugello, care va accepta circa 3.000 de spectatori zilnic, informeaza AFP. Toate…

- Circuitul Mugello va gasdui pentru prima data un Mare Premiu de Formula 1, in septembrie, informeaza formula 1.com. F1 a adaugat Grand Prix-ul Toscanei si Grand Prix-ul Rusiei (la Soci), in calendarul revizuit pentru 2020., potrivit news.ro.Marele Premiu de pe circuitul Mugello va avea loc in perioada…

- Organizatorii Marelui Premiu al Ungariei au reusit sa obtina prelungirea contractului de desfasurare a cursei de la Hungaroring pana in 2027, informeaza Reuters potrivit news.ro.In conditiile in care editia din acest an a Marelui Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco a fost anulata,…