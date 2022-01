Familia unui român mort din cauza unui malpraxis în Italia va primi 650.000 euro Spitalul din Perugia va plati daune de 650.000 de euro familiei unui roman care a murit pentru ca nu i s-ar fi facut la timp o biopsie pulmonara. Romanul fuma foarte mult și cand s-a prezentat la spital, se simțea foarte rau. El a fost supus unei tomografii PET – CT total body, dar nu […] The post Familia unui roman mort din cauza unui malpraxis in Italia va primi 650.000 euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza amenințarii Omicron, tot mai prezenta, multe țari și-au inchis granițele. Este și cazul Marocului, care a anunțat, luni, suspendarea pentru doua saptamani a zborurilor comericiale catre și dinspre Regatul Maroc. Romanii care au ramas blocați acolo se gasesc intr-o situație dificila, conform…

- Noul ministru al Muncii, Marius Budai, și ministrul Familiei, Gabriela Firea, au mers impreuna, vineri dimineața, la preluarea mandatelor. Ministerul Muncii și Familiei a fost imparțit in doua portofolii, fiecare nou minister avand, de azi, atribuții importante. „Am preferat sa venim impreuna, sa aratam…

- Noi revolte au avut loc, sambata seara, in Olanda, Austria, Croatia si Italia, fata de restrictiile impuse in contextul cresterii numarului de infectii cu SARS-CoV-2 in tarile europene. Demonstrantii au lansat petarde si artificii spre politie si au incendiat biciclete in Haga, dupa ce cu o seara inainte…

- Pandemia a fost gestionata prost. Este rezultatul unui sondaj realizat de catre OK Medical, care arata ca 75% din populație considera ca au murit oameni din cauza neglijenței și incompetenței autoritaților. Mai mult de jumatate din persoanele intervievate, ca eșantion reprezentativ in perioada 8-15…

- Festivalul Neversea va avea loc in perioada 7 – 10 iulie 2022, pe o plaja din Constanta. Evenimentul muzical nu s-a putut desfasura in 2020 si in 2021 din cauza pandemiei. Abonamentele au fost puse in vanzare. Organizatorii Neversea au anuntat, joi, ca festivalul revine in 2022, iar editia de anul viitor…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, declarat, joi, ca nu se poate pronunta cu privire la incendiul izbucnit la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Ploiesti inainte ca specialistii sa anunte cauza incendiului, insa este clar ca exista o suprasolicitare a sistemului medical romanesc.…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, cere masuri mult mai serioase pentru a putea face fața pandemiei, susținand ca este cazul sa fie impus lockdown, inclusiv cu inchiderea școlilor. „Trebuie intrerupta calea de transmitere a virusului. Vaccinarea e importanta, dar…

- Un barbat de 36 de ani și parinții sai au murit in aceeași zi de COVID-19. Toți trei erau nevaccinați. Nenorocirea s-a petrecut pe 13 octombrie, zi in care o familie intreaga de giurgiuveni a murit din cauza COVID-19 la Spitalul județean din oraș. Singura cunoscuta cu comorbititați era mama, in varsta…