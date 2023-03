Stiri pe aceeasi tema

- Familia fostului deputat buzoian Nicolae-Sebastian-Valentin Radu (PSD), decedat in luna decembrie a anului 2020 in urma unor complicatii aparute ulterior infectarii cu COVID-19, a dat in judecata Spitalul Militar Central din Bucuresti.Sotia si copiii fostului parlamentar cer daune morale de 1 milion…

