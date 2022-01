Familia unei victime a politicii anti-avort acuză: Polonia are sânge pe mâini Familia unei poloneze care a murit marți, dupa ce medicii au refuzat sa-i faca o procedura de avort, când inima fatului a încetat sa mai bata, a acuzat guvernul ca are &"sânge pe mâini&", scrie The Guardian.

Femeia, identificata doar ca Agnieszka T, ar fi fost în primul trimestru al unei sarcini gemelare când a fost internata la spitalul Sfânta Fecioara Maria din Czestochowa pe 21 decembrie. Moartea ei survine la un an dupa ce Polonia a introdus una dintre cele mai restrictive legi privind avortul din Europa.

Potrivit unui comunicat al rudelor, tânara… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul deputatei Gratiela Gavrilescu dupa ce poetul prahovean Lucian Avramescu s-a stins. Este doliu in Prahova dupa ce poetul prahovean Lucian Avramescu s-a stins duminica dimineata, in urma unui stop cardio-respirator. A murit la varsta de 73 de ani, in locuinta sa din Sangeru. Deputata umanista…

- Un soldat, membru al contingentului desfașurat de Polonia la granița cu Belarus pentru a reține migranții care doresc sa ajunga în Europa, a murit în urma unui „accident nefericit”, a anunțat sâmbata armata poloneza, relateaza Reuters și AFP.Un soldat polonez în…

- Protestele incepute in seara de 6 noiembrie in Polonia au redeschis dezbaterea privind interzicerea avortului intr-una din cele mai devotate țari catolice din Europa. Ele au loc dupa moartea unei tinere insarcinate careia i s-a refuzat avortul medical.

- Moartea unei femei insarcinate in Polonia a reaprins dezbaterea asupra interzicerii avortului intr-una din țarile cele mai devotate catolicismului din Europa, scrie Reuters , conform Digi24 . Activiștii spun ca femeia ar fi fost in viața daca avorturile nu ar fi interzise aproape in totalitate in Polonia.…

- Mii de persoane s-au adunat sambata in orase din Polonia pentru a protesta impotriva legilor stricte privind avortul, dupa ce moartea unei femei insarcinate - care, potrivit familiei sale, ar fi putut fi salvata prin aceasta procedura - a reaprins dezbaterea publica pe aceasta tema intr-una dintre cele…

- Mii de persoane s-au adunat sâmbata în orase din Polonia pentru a protesta împotriva legilor stricte privind avortul, dupa ce moartea unei femei însarcinate - care, potrivit familiei sale, ar fi putut fi salvata prin aceasta procedura - a reaprins dezbaterea publica pe aceasta…

- Mii de persoane s-au adunat sambata in orase din Polonia pentru a protesta impotriva legilor stricte privind avortul, dupa ce moartea unei femei insarcinate - care, potrivit familiei sale, ar fi putut fi salvata prin aceasta procedura - a reaprins dezbaterea publica pe aceasta tema intr-una dintre…

- Florin Cițu anunța faptul ca Romania a depașit Ungaria la PIB-ul pe cap de locuitor. Este prima oara cand se intampla acest lucru."In premiera, Romania a depașit Ungaria la PIB pe cap de locuitor. Vestea buna este ca va depași și Polonia, așa cum anunța Banca Mondiala. Desigur, pentru asta trebuie sa…