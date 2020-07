Stiri pe aceeasi tema

- Familia taximetristului Alexandru Usatîi care și-a pierdut viața in urma accidentului produs in noaptea de 16 mai 2020, a primit in dar un apartament cu doua odai in comuna Stauceni. Cheile locuinței, care a fost achiziționata din banii adunați in cadrul unei campanii de colectare de fonduri, au fost…

- Trei persoane au fost ranite, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent intr-un pilon de iluminatie stradala. Incidentul a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 03:50, pe strada Vasile Alecsandri din centrul Capitalei.

- O soferita a facut prapad, azi noapte, in centrul Capitalei. Nu ar fi acordat prioritate intr-o intersectie si a intrat in plin intr-un alt automobil pe care l-a proiectat pe un trotuar. Rezultatul: cinci masini avariate si doi pietoni raniti grav. Una dintre victime a fost tinuta in brate si incurajata…

- Accident rutier petrecut azi, 20 iunie, in jurul orei 14.30, chiar in centrul Capitalei, pe Bulevardul Regina Elisabeta. in fața libarariei Eminescu: o mașina de poliție a lovit in spate un autoturism.Impactul a fost atat de violent, incat bubuitura s-a auzit din fața Facultații de Arhitectura.La fața…

- Familia taximetristului Alexandru Usatîi care a fost rapus in urma accidentului produs in noaptea de 16 mai a beneficiat de un suport financiar din partea șefului statului Igor Dodon. Totodata a fost lansata o campanie de colectare de fonduri pentru procurarea unei locuințe în localitatea de baștină,…

- Șoferul de taxi care a murit, saptamina trecuta, in tragicul accident produs in centrul capitalei, este condus astazi pe ultimul drum. Un cortegiu de taxiuri a fost observat in aceasta dimineața pe o strada din Stauceni, transmite Știri.md. Martorul care a surprins imaginile de la balcon a menționat…

- Zeci de taximetriști s-au adunat in centrul Capitalei și au claxonat in memoria colegului care a decedat in cumplitul accident de la intersecția strazilor Ismail și Ștefan cel Mare, care a avut loc noaptea trecuta.

- Una dintre persoanele decedate in tragicul accident produs noaptea trecuta in centrul orașului Chișinau este angajat al Penitenciarului nr.9-Pruncul. Reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor au venit cu un necrolog in memoria colegului lor.