- Intre timp apar și noi imagini de pe camerele de supraveghere. Eduard ar fi agonizat 25 de minute cu catușele la mani, pana cand o ambulanța a ajuns sa-l preia. Familia acuza agenții ca l-au batut crunt pe tanar și nu au facut nimic pentru a-l salva. Martorii spun ca intervenția oamenilor legii a fost…

- Familia unui barbat in varsta de 32 de ani, din orașul Lipova, acuza polițiștii Direcției Generale Poliția Locala Arad ca l-ar fi incatușat și snopit... The post „Loviturile i-au cauzat moartea”. Familia tanarului decedat dupa o bataie primita in sediul Poliției Locale Arad acuza polițiștii appeared…

- Ancheta uriașa de la Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei are loc dupa ce un barbat de 30 de ani a ajuns in coma la spital in urma cu cateva zile, dupa o intervenție a agenților de poliție. Acesta a murit miercuri seara.Prietenii barbatului au facut acuzații grave la adresa polițiștilor. Oamenii…

- Barbatul ameninta ca se arunca de la etajul opt al unui bloc din Sectorul 1, dupa ce si-a injunghiat concubina si a ranit-o pe prietena acesteia. La fata locului se afla negociatori, echipaje ISU si din cadrul Serviciului de ambulanta, a transmis, luni, intr-un comunicat Direcția Generala de Poliție…

- Conform surselor cancan.ro , baiatul de bani gata a intrat in sevraj, se simte rau și este atent supravegheat de medici. Vlad Pascu se afla in arestul poliției, iar sursele susțin ca starea acestuia nu este deloc buna. Dependent de droguri de la varsta de 13 ani, beizadeaua de 19 ani a intrat, deja,…

- Un tanar de 26 de ani a fost prins de polițiștii din Capitala cu mai multe plicuri cu droguri. Mașina in care se afla acesta a fost oprita in trafic joi seara pe o strada din Sectorul 2.Politistii de la Secția 9 au observat in trafic, joi seara, un autoturism ce se deplasa pe o strada din Sectorul…

- O femeie de 45 de ani a fost salvata, luni, de politistii din Bucuresti, dupa ce a fost sechestrata si batuta de iubit. Femeia si-a contactat o prietena si i-a spus ca este tinuta impotriva vointei sale intr-un apartament din Sectorul 5, unde este agresata. Femeia a fost gasita impreuna cu iubitul sau.…