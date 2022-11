Familia social-democratilor europeni isi reitereaza sprijinul total in vederea aderarii Romaniei la spatiul Schengen!

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Partidului Socialistilor Europeni, europarlamentarul Victor Negrescu, a prezentat in detaliu toate eforturile facute de social-democratii europeni pentru sprijinirea aderarii Romaniei la spatiul Schengen, la un eveniment organizat de PES activists Romania si PSD, la Biblioteca Nationala…

- Vicepreședintele Socialiștilor Europeni, eurodeputatul Victor Negrescu: ”Familia social-democraților europeni iși reitereaza sprijinul total in vederea aderarii Romaniei la spațiul Schengen! Atacurile anumitor politicieni din opoziție pe acest subiect afe

- Victor Negrescu susține ca draftul rezolutiei privind aderarea tarii noastre la zona de libera circulatia, prezentat in Grupul de lucru privind Schengen, admite ca Romania indeplineste toate criteriile specifice de foarte mult timp.

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a facut o trecere in revista a eforturilor facute de catre autoritațile publice și societatea civila in timpul crizei refugiaților cu referire la indeplinirea condițiilor de catre Romania in vederea aderarii la spațiul Schengen aratand ca județul Suceava,…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunta ca vor vota astazi, la Strasbourg, rezolutia privind sustinerea aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen, incepand cu anul viitor. El afirma ca se asteapta la un vot covarsitor in favoarea Romaniei, grupul extremistilor fiind singura grupare politica…

- Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a fost ales vicepresedinte al Partidului Socialistilor Europeni la Congresul PES, desfasurat la Berlin, la finalul acestei saptamani, anunta, duminica, PSD. "Sprijinul pentru Romania este dovedit si prin includerea solicitarii ca tara noastra sa fie primita in spatiul…

- In timpul unei dezbateri despre aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen, ținuta in plenul Parlamentului European, Guido Reil a comparat Romania cu Vestul salbatic al Americii. Aceasta este o parere ce vine in contradicție cu mesajele celorlalți oficiali europeni care susțin ca Romania indeplinește…

- „La fel de așteptata este și aderarea Romaniei la spațiul Schengen, un obiectiv important pentru țara noastra, inca din momentul aderarii la Uniunea Europeana. Mulțumim Franței pentru sprijinul acrdat in realizarea acestui obiectiv și pentru susținerea directa anunțata de președintele Macron cu ocazia…