- Miercuri, 20 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie de 45 de ani, cu privire la faptul ca, fiul ei Covaci Andrei, in varsta de 28 ani, a plecat de la domiciliu din Baia Mare, in cursul lunii iunie 2023 precizand ca pleaca in Germania la munca.…

- Politistii sibieni cauta o tanara in varsta de 21 de ani, din localitatea Netus, care a plecat la munca in Germania in urma cu aproximativ o luna fara a mai putea fi contactata de familie. Tatal tinerei a fost cel care a sesizat politia. ”La data de 16 septembrie, un barbat a sesizat IPJ Sibiu cu privire…

- La data de 17 august a.c., in cadrul cercetarilor efectuate intr-un dosar penal aflat in instrumentarea politistilor Serviciului de Investigatii Criminale, s-a stabilit faptul ca autoturismul semnalat de catre autoritatile din Germania ca fiind furat, din data de 29 iunie 2023 si cautat pentru confiscare,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au fost sesizați de o femeie despre faptul ca din data de 29 mai nu a mai putut lua legatura cu fratele sau, Aninoiu Robert Emanuel, de 41 de ani. Familia știa ca din luna ianuarie barbatul se afla la munca in Germania. Semnalmente: aproximativ…

- Un barbat din județul Satu Mare este de negasit de aproape o saptamana. La data de 19 iulie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie, despre faptul ca, fratele sau, Marița Nicolae, de 49 de ani, din comuna Turț, județul Satu Mare, ar fi sosit in data…

- La data de 19 iulie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie, despre faptul ca, fratele sau, Marița Nicolae, de 49 de ani, din comuna Turț, județul Satu Mare, ar fi sosit in data de 17 iulie a.c., pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, urmand sa se…

- Inspectoratul de Poliție al județului Maramureș atrage inca o data asupra operațiunilor pe care le facețși cu cardurile bancare. Asta fiindca numai ieri, 17 iulie, in decurs de mai puțin de o ora, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați prin plangeri, formulate de catre doi…