Familia românului ucis în Indonezia a plătit 12.500 de dolari ca să-i repatrieze trupul neînsufleţit Tanarul fusese surprins alaturi de un amic, in timp ce incerca sa fraudeze un bancomat. Familia romanului are insa suspiciuni in privința morții acestuia. Anca, una dintre verișoarele lui Vasile, a facut dezvaluiri cutremuratoare despre aceasta tragedie. Vasile Solomeș și-a pierdut viața in Indonezia, pe 9 noiembrie, cand a fost impușcat de polițiști. A fost surprins, alaturi de un anume C. din Craiova, in timp ce ar fi incercat sa obțina bani prin metoda ”skimming”. S-a intamplat chiar in fața unui ATM din zona Kemang a capitalei indoneziene, Jakarta. Cei doi instalau… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Momentul in care satmareanul Vasile Solomes a fost prins si impuscat de catre politistii din Indonezia a fost surprins de camerele de supraveghere. Imaginile au fost difuzate de catre o televiziune din Jakarta.

- Imaginile cu momentul confruntarii dintre politie si hotii romani au fost inregistrate de camere de supraveghere. Cei doi barbati din Romania instalau camere de spion pe bancomate, pentru a inregistra numarul PIN, atunci cand victimele foloseau tastatura, iar un alt dispozitiv le copia informatiie…

