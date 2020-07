Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis marti ca este constitutionala legea initiata de PSD prin care strainii, fie ca persoane fizice sau ca persoane juridice, si cetatenii romani care nu sunt fermieri vor putea cumpara mai greu terenuri agricole. Legea pare a favoriza doar marii fermieri autohtoni…

- Inundatiile severe ne afecteaza in plina pandemie si au produs pagube serioase in comunitatile noastre. Caderile masive de precipitatii din noaptea de 23 spre 24 iunie au avut efecte devastatoare in judet, mai multe comune fiind puternic afectate. In cursul acestei zile, prefectul judetului Bistrita-Nasaud,…

- Mai multe terenuri agricole și pașuni au fost afectate de inundatii, dupa ce raul Mureș a iesit din matca ieri dupa-amiaza, la Tartaria. Codul portocaliu de inundatii emis de hidrologi pentru raul Mureș a inceput sa creeze deja probleme in județ. Cotele de inundatie ale Mureșului au fost depașite, iar…

- Locuitorii satului Sireti, raionul Straseni sunt disperati. Ploaia abundenta de mieruri, insotita de grindina, le-a distrus sute de hectare de culturi agricole si a spalat mai multe drumuri.

- PNL și USR au sesizat la CCR proiectul de lege privind cumpararea și vanzarea de terenuri agricole, a anunțat, luni, liderul deputaților liberali, Florin Roman. „PNL a depus astazi sesizari la Curtea...

- Judetul Timis a reusit sa urce din nou in topul tranzactiilor cu terenuri agricole. Chiar daca luna aprilie a fost „varful” restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, aceasta nu a impiedicat realizarea unei importante tranzactii cu astfel de proprietati imobiliare, cu un total de peste 108 hectare,…

- Agricultori israelieni au restituit joi Iordaniei, in mod oficial, ultimele terenuri agricole pe care regatul li le-a imprumutat timp de peste un sfert de secol, in cadrul unui acord de pace intre cele doua tari, a constatat un fotograf AFP, potrivit news.ro.Anexele Tratatului de pace iordaniano-israelian…

- SAGO, entitatea responsabila pentru achizitiile strategice de grau ale Arabiei Saudite, a anuntat luni ca a achizitionat o cantitate de 60.000 de tone de grau ucrainean de la firma de investitii SAIC, aceasta fiind prima achizitie de la firma saudita specializata in investitii in terenuri agricole…