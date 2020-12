Stiri pe aceeasi tema

- Familia regretatului scriitor britanic Roald Dahl a prezentat scuze duminica pentru comentariile antisemite facute de autor, renumit pentru crearea unor carti precum "Matilda" sau "Charlie si fabrica de ciocolata", informeaza DPA. Dahl a murit la varsta de 74 de ani in 1990, dar cartile sale continua…

- La jumatatea lunii septembrie, Jaguar a prezentat F-Pace facelift. SUV-ul constructorului britanic a primit o serie de noutați la nivel estetic, ecrane mai mari la interior și o varianta plug-in hybrid cu 404 cai putere și autonomie de pana la 53 de kilometri. Acum, Jaguar introduce in oferta F-Pace…

- Transplantul de rinichi suferit de actrita si cantareata Selena Gomez a fost subiectul unei glume in noul serial „Salvati de clopotel/ Saved By The Bell”, produs de NBC, care, in urma controversei create, a prezentat scuze, relateaza BBC, potrivit news.ro.Un purtator de cuvant al NBC a transmis ca…

- Doi jurnalisti irlandezi, care au participat la o petrecere de ramas bun al unui angajat care parasea postul, si-au pus cenusa in cap, in direct. Ei au fost fotografiați fara masca și fara sa țina cont regulile de siguranța, in sediul televiziunii la care lucreaza S-a intamplat la postul public din…

- Directia de Sanatate Publica Sibiu a anuntat ca isi cere scuze public fata de familia unui sibian decedat de COVID-19, pe care, din greseala, un angajat al DSP a sunat-o miercuri, dupa ce a murit bolnavul, sa intrebe cum se simte acesta. DSP a transmis scuze catre familia indoliata, motivand eroarea…

- E.ON Romania a atins borna de 100 de puncte de incarcare pentru mașini electrice la nivel național. Majoritatea stațiilor sunt rapide, cu o putere de 50 kW (DC) și permit incarcarea bateriilor pana la 80% din capacitate in circa 30-40 de minute. Potrivit companiei, cele mai multe puncte de incarcare…

- Șeful Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, Nicolae Furtuna, și-a cerut scuze pentru declarația scandaloasa facuta ieri in cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova, precum ca "COVID-ul a luat viata celor care si asa erau o povara pentru ei si pentru cei din jur".