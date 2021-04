Stiri pe aceeasi tema

- Casa Regala a anunțat o vizita cu caracter public a Majestații Sale Margareta și Alteței Sale Regale Principele Radu in municipiul Arad. „Joi, 15 aprilie 2021, Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regala Principele Radu se vor afla intr-o vizita cu caracter public in municipiul Arad. La ora 12, Majestatea…

- Sergiu Bilcea susține ca a convocat o ședința pentru a analiza propunerile bugetare și pentru a restructura ”corect personalul si institutiile fara sa afectam serviciile importante si obligatiile asumate fata de comunitate”.

- Toate paturile din Sectiile de terapie intensiva COVID-19 ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad sunt ocupate si 10 pacienti aflati in stare grava asteapta eliberarea unui loc. Conducerea SCJU Arad a informat ca in Unitatea de Primire Urgente se afla 10 pacienti infectati cu…

- Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, s-a intalnit, marți, cu Tatiana Proskuryakova, manager de țara, Romania și Ungaria, Europa si Asia Centrala, la sediul Ministerului Afacerilor Interne. Vizita a avut un caracter de curtoazie, iar discuțiile au vizat proiectele realizate la nivelul…

- Un autoturism a intrat duminica intr-o conducta de distributie a gazului metan, in zona existand riscul producerii unei explozii, au informat reprezentantii inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere si un echipaj…

- Danut Capatina, fostul manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta, si omul de afaceri Sorin Strutinsky au fost trimisi in judecata de procurorii DNA.Azi, 28 ianuarie 2021, la Tribunalul Tulcea va avea loc cel de al treilea termen de judecata in dosarul in care…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, si Principele Radu s-au vaccinat, astazi, impotriva COVID-19, informeaza Casa Regala.„Luni, 25 ianuarie 2021, Majestatea Sa Margareta si Alteta Sa Regala Principele Radu s-au vaccinat impotriva COVID-19. (…). Familia Regala se afla in aceasta perioada la Castelul…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, si Principele Radu s-au vaccinat, luni, impotriva COVID-19, informeaza Casa Regala. "Luni, 25 ianuarie 2021, Majestatea Sa Margareta si Alteta Sa Regala Principele Radu s-au vaccinat impotriva COVID-19. (...). Familia Regala se afla in aceasta perioada…