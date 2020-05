Stiri pe aceeasi tema

- Traditionalele evenimente organizate cu prilejul sarbatorii nationale de 10 Mai nu vor mai avea loc, Custodele Coroanei, Margareta, urmand sa transmita, duminica, un mesaj tuturor romanilor, anunta Casa Regala. "In imprejurarile actuale, Casa Majestatii Sale Custodele Coroanei nu va mai organiza evenimentele…

- Familia Regala a Romaniei a primit Lumina de la Sfantul Altar al biericii Savarșin. Margareta, Custodele Coroanei, și Radu Duda, Principe al Romaniei, l-au așteptat pe parintele Calin echipați corespunzator cu manuși. „Familia Regala a primit Lumina de la Sfantul Altar al bisericii Savarșin Puțin inainte…

- Un clip video in care Custodele Coroanei, Margareta, aflata in aceste zile la Savarsin, unde, potrivit traditiei, pregateste in bucataria regala cozonac, pasca si oua rosii pentru sarbatoarea Sfintelor Pasti, a fost distribuit joi de Casa Regala. "In Saptamana Mare, Majestatea…

- Institutia Prefectului Judetul Tulcea a transmis situatia persoanelor aflate in izolare voluntara la domiciliu, numarul persoanelor carantinate, dar si bilantul actiunilor de monitorizare si control privind respectarea conditiilor de autoizolare in conformitate cu legislatia in vigoare.Pana in prezent,…

- Premierul Ludovic Orban afirma, intr-un mesaj transmis cu prilejul sarbatorii Pesah, ca se bazeaza pe contributia inteleapta a membrilor comunitatilor evreiesti din Romania la eforturile de combatere a pandemiei si de limitare a raspandirii acesteia in tara noastra, anunța AGERPRES."Cu prilejul…

- Casa Regala a Romaniei a anunțat joi ca pune la dispoziția Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența spațiile de cazare de pe Domeniul Regal Peleș. Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și Familia Regala au transmis intr-un comunicat ca sunt alaturi de societate și de autoritațile…

- Familia Regala a Romaniei a anuntat ca ofera mai multe spatii de cazare aflate in untatile hotelirere de pe Domeniul Regal din Sinaia pentru persoanele care vor avea nevoie de carantina in urmatoarea perioada.

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, a primit astazi, 2 martie, la sediul institutiei, vizita Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei, aflata pentru prima data la MApN.Insotita de Alteta Sa Regala, Principele Radu, MS Margareta a avut ocazia sa vada Sala Eroilor precum si spatiile…