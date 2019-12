Familia Regala a avut in acest an 330 de actiuni publice si a efectuat 42 de vizite in tara si in strainatate, informeaza joi un comunicat transmis AGERPRES de Casa Regala. Toate vizitele si toate evenimentele de la resedintele regale au fost acoperite financiar din fondurile Custodelui Coroanei, precizeaza sursa citata. Astfel, au fost efectuate […] Source