- Plangem trecerea in nefiinta a unei suverane pretuite si a unei mame foarte iubite, este mesajul facut public de Familia regala in numele noului rege al Marii Britanii, Charles, dupa moartea Reginei Elisabeta.

- „Operațiunea London Bridge” - Acesta este numele de cod dat planului pus la punct de mult timp pentru zilele și saptamanile ce vin dupa decesul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Regina este pe tron de 70 de ani.

- Vești tragice pentru membrii coroanei britanica. Regina Elisabeta a Marii Britanii a incetat din viața, la venerabila varsta de 96 de ani. Mama Prințului Charles acuzase anumite probleme de sanatate, in ultima perioada. A fost cel mai longeviv monarh britanic, urcand pe tron in anul 1952. Ce au declarat…

- Medicii și-au exprimat ingrijorarea pentru starea de sanatate a Reginei Elisabeta a II-a și au recomandat ca aceasta sa ramana, in continuare, sub supraveghere medicala, a precizat Palatul Buckingham. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Atunci cand faci parte din staff-ul de chefi bucatari insarcinați cu prepararea mancarurilor pentru familai regala britanica, trebuie sa fii atent la anumite lucruri și sa ții cont de preferințele culinare ale capetelor incoronate. Ce alimente nu-i plac deloc Reginei Elisabeta. Pe acestea le evita in…

- De ce au revenit Prințul Harry și Meghan Markle in Marea Britanie In 2020 Prințul Harry și Meghan Markle au decis sa renunțe la titlurile deținute, provocand unul din cele mai neplacute scandaluri mediatice in care a fost implicata familia regala. Decizia lor, ce a pornit de la faptul ca nu erau de…

- Sunt schimbari in familia regala britanica. Dupa Jubileul de platina al Reginei Elisabeta, care s-a sarbatorit la inceputul lunii iunie, sunt anunțate schimbari importante la Casa Regala a Marii Britanii. Cele mai drastice modificari ii vizeaza pe ducii de Cambridgee. Ce se intampla cu Kate Middleton…