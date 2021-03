Printul William a declarat joi ca familia regala britanica "nu este rasista" dupa ce Meghan, sotia fratelui sau mai mic Harry, a afirmat ca un membru al casei regale a intrebat cat de inchisa ar putea fi pielea fiului lor Archie, relateaza Reuters si AFP. "Nu suntem deloc o familie rasista", a afirmat printul William in timpul unei vizite la o scoala din estul Londrei. Meghan a declarat intr-un interviu acordat impreuna cu sotul ei, printul Harry, jurnalistei americane Oprah Winfrey ca fiului ei, Archie, in prezent in varsta de un an, i-a fost negat titlul de print intrucat existau anumite ingrijorari…