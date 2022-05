Familia Regală a sărbătorit „Ziua Regalității” la Galați, oraș în care dăinuie amintirile despre regii României Majestatea Sa Margareta, custodele Coroanei, Principele Radu și Alteța Sa Regala Principesa Sofia, au sarbatorit „Ziua Regalitații” – 10 mai, la Galați, oraș care de-a lungul istoriei sale a avut puternice legaturi cu regii Romaniei, cu Regele Ferdinand și Regina Maria, dar și cu Regele Mihai și Regina Ana. Altețele Regale au sosit la Galați cu legendarul „Tren Regal”, fiind intampinați la Galați, ca și la Ploiești, Buzau și Braila, de mii de romani. A fost surprinzator și pentru organizatori faptul ca au venit in Gara Galați ca sa intampine Familia Regala peste doua mii de galațeni, printre care,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

