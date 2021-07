Stiri pe aceeasi tema

- Valorificarea patrimoniului cultural si natural de la Rosia Montana este esentiala pentru un viitor durabil al acestui peisaj cultural exceptional, dar si pentru locuitorii acestui loc, considera Casa Regala. "Familia Regala a sustinut cauza referitoare la Rosia Montana din anul 2009 incoace, sprijinind,…

- Dupa includerea Roșia Montana in patrimoniul UNESCO, canadienii de la Gabriel Resources nu exclud lansarea unei noi acțiuni in instanța contra Romaniei. „Cererea de inscriere in Patrimoniul Mondial contravine obligațiilor ce revin Romaniei, in temeiul tratatelor internaționale, in relațiile sale cu…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a salutat includerea sitului Rosia Montana in Patrimoniul Mondial UNESCO, potrivit Agerpres. „Salut includerea peisajului cultural minier de la Rosia Montana in patrimoniul umanitatii! Prin eforturi conjugate ale autoritatilor si specialistilor, Rosia Montana trebuie…

- Accentul pus pe salvarea si conservarea monumentelor de pe teritoriul Romaniei aflate pe Lista Patrimoniului Mondial reprezinta una dintre asigurarile ca va fi lasata o mostenire culturala valoroasa, afirma ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, la aniversarea a 65 de ani de la aderarea tarii noastre…

- La data de 27 iulie 1956, Romania devine membru al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura UNESCO .Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura este o agentie specializata a Organizatiei Natiunilor Unite ONU care vizeaza promovarea pacii si securitatii mondiale…

- Australia a evitat, vineri, ca UNESCO sa inscrie Marea Bariera de Corali in lista siturilor din Patrimoniul Mondial in pericol, in ciuda ingrijorarilor comunitatii stiintifice referitor la degradarea acestui ecosistem unic, anunta AFP.

