Stiri pe aceeasi tema

- Iasmina Halas a fost la un pas de tragedie, dupa ce a fost implicata intr-un accident. Este al doilea intr-un timp scurt și spune ca trebuia sa asculte de mama sa, care a avertizat-o ca trebuie sa conduca mai atent, dar nu a ascultat.

- Tragedie la Navodari noaptea trecuta. Un sofer de doar 23 de ani si a pierdut viata intr un accidnet rutier.A.M. este un tanar din Constanta care a lasat multa durere in urma lui. Unul din prietenii lui a postat pe pagina de socializare un mesaj plin de durere: Dumnezeu sa te ierte prieten drag. Mult…

- Cinci raniți au ajuns la spital, in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea suceveana Vicovu de Sus, cu multiple traumatisme și fracturi. Un tanar de 18 ani este in coma. Șoferul mașinii care a provocat accidentul era baut și a fugit de la fața locului.

- Da, Volei Club Municipal Zalau este in doliu. Fiica lui Dragan Kobiljski, antrenorul echipei de volei masculin SCM Zalau, se numara printre victimele masacrului din dimineața acestei zile, masacru comis intr-o școala din Belgrad de un elev. „Suntem alaturi de antrenorul formației noastre de volei, Dragan…

- Șeful grupului de mercenari "Wagner", Evgheni Prigojin, a declarat ca oamenii sai care lupta la Bahmut duc lipsa de muniție și a avertizat ca mult-anticipata contraofensiva pregatita de Ucraina s-ar putea dovedi catastrofala pentru Rusia.

- Tragedia, noua tragedie a nu știu cata tragedie de acest fel din Texas, imagine perfecta a societații americane de azi, incepe cu o secvența in care un om iese din casa și-l roaga pe vecin sa nu mai traga cu arma din dotare vineri seara, la ore inaintate, spunandu-i ca are un copil mic.

- La doar 31 de ani, tanara a fost gasita spanzurata pe un teren viran din Sibiu. Avea stari depresive, așa ca a ales sa-și curme suferința. Diana avea 31 de ani, era din Valcea, și avea toata viața inainte. Se lupta cu depresia, iar in ultima vreme era din ce in ce mai trista. A ales sa-și curme suferința…

- Potrivit primelor informații, doi copii aflați pe trecerea de pietoni din dreptul gradiniței au fost accidentați de un TIR, iar unul dintre ei a murit pe loc.“Accident rutier produs in localitatea Letcani, pe DN 28, unde un TIR a dat peste 2 minori la trecerea de pietoni. Din primele informații ar fi…