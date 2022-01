Stiri pe aceeasi tema

- In stenogramele dintre polițist și operatorii 112 se observa faptul ca acesta, cel mai probabil din cauza șocului, nu conștientiza ca a lovit doua fete pe trecerea de pietoni. Intrebat daca este sigur ca era un singur copil, acesta raspunde afirmativ. „112 ce urgenta aveti?Sunt agent…

- Tatal Raisei, fetița de 11 de ani care a fost accidentata mortal de un polițist, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, a spus luni la Antena 3 ca polițiștii ajunși la fata locului au incercat sa il protejeze pe colegul lor in timp ce Raisa se zbatea intre viata si moarte. „Vestea…

- In urma cu doar cateva ore, Raisa Nicoleta, copila de doar 13 ani care a fost omorata pe trecerea de pietoni de catre o mașina de Poliție, a fost condusa pe ultimul drum. Sute de persoane au fost devastate de moartea tragica a micuței, astfel ca s-au alaturat familiei pentru a le fi alaturi in cea mai…

- O șoferița a bagat in spital un copil și a fugit de la locul accidentului. La 4 zile de la impact, oamenii legii inca sunt pe urmele acesteia. Totodata, persoane apropiate victimei cer ajutor de la cetațenii care au trecut prin preajma și au fost martorii accidentului sau daca dețin imagini video de…

- Este vestea care a cutremurat intreaga țara astazi! O fetița de doar 12 ani a fost omorata in urma cu puțin timp. A fost calcata de o mașina de poliție pe un bulevard cunoscut aflat in sectorul I al Capitalei. Din nefericire, fata nu a mai avut nicio șansa la viața. Familia fetei traiește in continuare…

- Accidentul rutier s-a produs duminica seara, pe o strada din municipiul Roman iar la volan se afla un tanar din judetul Braila."Din primele cercetari a reiesit ca, in timp ce un barbat, de 29 de ani, din judetul Braila, conducea un autoturism pe strada Stefan cel Mare din municipiul Roman, a surprins…

- Un grav accident a avut loc astazi in Timișoara, in care mai multe mașini au fost implicate. Accidentului a avut loc intr-o intersecție intens circulata. Mai multe persoane care se aflau pe trecerea de pietoni au fost ranite. Persoane lovite pe trecerea de pietoni Accidentul a avut loc in cursul zilei…

- Un barbat de 42 de ani și fiul sau, de 19 ani, au murit marți, 16 noiembrie, dupa ce au fost loviți de o mașina, pe DN 1B, in localitatea Bucov, informeaza publicația locala Ziarul Incomod , care citeaza IPJ Prahova. Cele doua persoane traversau DN 1B regulamentar, pe trecerea de pietoni. Șoferul care…