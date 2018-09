Stiri pe aceeasi tema

- Familia protestatarului mort dupa mitingul din 10 august s-a prezentat la sediul PICCJ pentru a depune o plangere, prin care solicita cercetari pentru stabilirea vinovaților. Avocatul familiei a precizat și ca se așteapta scuze pentru ca ISU a comunicat date despre starea medicala a barbatului.„Așteptam…

- Parchetul General a anuntat in urma cu o saptamana ca a preluat ancheta privind intervenția jandarmilor, precizand ca se dorește investigarea unitara a cauzei, existand plangeri pe numele ministrului de interne, al prefectului și al conducerii Jandarmeriei. Ancheta se desfasoara insa cu incalcarea…

- Adina Apostol, victima de la Colectiv, a depus o plangere penala impotriva jandarmilor de la mitingul diasporei. Tanara s-a prezentat astazi la Parchetul Militar. (Reduceri mari la jocuri PC) Adina Apostol s-a prezentat la Parchetul Militar pentru a depune o plangere fata de interventia jandarmilor de…

- Fost director de cabinet al ministrului Comunicatiilor in guvernarea Ciolos, barbatul condamnand nu doar interventia jandarmilor in Piata, dar mai ales modul in care acestia au actionat fata de protestatarii retrasi din zona, pentru a nu asista la violente.

- Adina Apostol, o victima a incendiului din Clubul Colectiv, s-a prezentat la Parchetul Militar pentru a depune o plangere fata de interventia jandarmilor de la protestul din 10 august. „Am facut o plangere penala pentru ca am inhalat multe gaze. Ma dor muschii gatului, cateva parti ale grefelor recent…

- Adina Apostol, o victima a incendiului din Clubul Colectiv, s-a prezentat la Parchetul Militar pentru a depune o plangere fata de interventia jandarmilor de la protestul din 10 august, ea precizand ca grefele recent aplicate de medici sunt inflamate din cauza gazelor folosite de fortele de ordine.

- USR Bucuresti va solicita Prefecturii Capitalei informatii referitoare la rolul si ordinele date de prefectul Speranta Cliseru privind interventia violenta a jandarmilor la mitingul de vineri din Piata Victoriei, titreaza News.ro. „USR doreste sa faca lumina asupra evenimentelor din 10 august si sa-i…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a coordonat personal interventia Jandarmeriei de la mitingul de vineri seara din Piata Victoriei, precizeaza surse oficiale, pentru STIRIPESURSE.RO.Peste 400 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma incidentelor din Piata Victoriei.…