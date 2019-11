Stiri pe aceeasi tema

- Fortele kurde din Siria au anuntat duminica ca se vor indeparta de "intreaga frontiera" cu Turcia, in virtutea unui acord ruso-turc pentru incetarea ofensivei Ankarei din nordul tarii, relateaza AFP potrivit Agerpres. Dupa lansarea pe 9 octombrie a acestei ofensive indreptate impotriva lor, fortele…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a efectuat marti o vizita imedita in regiunea Idleb (nord-vest), unde a subliniat ca lupta impotriva jihadistilor si rebelilor este cheia sfarsitului razboiului care sfasie tara din 2011, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Batalia de la Idleb este baza pentru…

- Fortele presedintelui sirian Bashar al-Assad au preluat controlul asupra intregului oras sirian Minbej si imprejurimilor acestuia, in cadrul unei desfasurari menite sa contracareze ofensiva turca, a anuntat Moscova marti, in cea de a saptea zi a unei ofensive lansate de Ankara in nord-estul Siriei,…

- 'Noi vom executa acest ordin', a spus el, subliniind ca retragerea ii vizeaza 'pe toti' militarii desfasurati in Siria, 'cu exceptia celor desfasurati la Al-Tanf', o baza controlata de circa 150 de militari americani in sudul tarii. Ministrul american al apararii Mark Esper anuntase - duminica -…

- Fortele regimului sirian s-au apropiat luni de frontiera cu Turcia, unde trupele Ankarei si aliati sirieni ale acestora duc in continuare lupte armate impotriva Unitatilor Protectiei Populatiei (YPG), o militie kurda, relateaza AFP.

- Operatiunea turca in Siria risca sa trezeasca amenintarea Statului Islamic, avertizeaza Putin si promite sa mobilizeze ”resursele serviciilor speciale pentru a contracara emergenta acestei noi amenintari”. Mii de combatanti SI detinuti de kurzi ar putea sa ajunga liberi, iar ”aceasta este…

- Waseem Ramli, un om de afaceri din Montreal apropiat al regimului sirian, a fost numit recent consul onorific in urma unei intalniri cu prim-ministrul la final de mandat Justin Trudeau cu prilejul unei strangeri de fonduri pentru Partidul liberal, a dezvaluit luni revista Maclean's. Cabinetul…