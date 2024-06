Stiri pe aceeasi tema

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, 9 iunie, ca scorul categoric cu care Nicușor Dan a invins-o pe Gabriela Firea la Primaria Capitalei, potrivit datelor EXIT POLL, reprezinta „o lectie de democratie” pe care social-democrații o respecta.„In aceasta seara democratia…

- Nicușor Dan ramane primarul Capitalei, potrivit rezultatelor exit poll la Primaria București, anunțate duminica, 9 iunie, de CURS - Avangarde, valabile pentru ora 20.30. UPDTE ora 22.15: "Alegerile sunt caștigate de comunitați. Azi am avut in București o uriașa comunitate", a spus Nicușor Dan, in discursul…

- Primele rezultate ale exit poll-urilor realizate de casele de sondare a opiniei publice la comanda PSD și PNL la alegerile locale și europarlamentare, arata ca, in București, in cursa pentru Primaria Capitalei, Nicușor Dan a caștigat detașat alegerile. EXIT-POLL Curs-Avangarde: Alegeri București: Nicușor…

- Candidatul PUSL la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a declarat miercuri, la Antena 3, ca in opinia sa președintele Klaus Iohannis l-a chemat la Cotroceni pe candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja, sa-i ceara sa-l lase pe Nicușor Dan sa caștige. Burduja a negat.

- Cristian Popescu Piedone, candidatul cu cele mai mari șanse la Primaria Capitalei, reacționeaza dur, dupa ce actualul edil Nicușor Dan le-a cerut bucureștenilor sa doneze bani pentru a-i susține campania pentru alegerile din 9 iunie. In același timp, Nicușor Dan lanseaza un atac direct la adresa lui…

- USR, partidul care cat a fost la guvernare nu a facut decat sa blocheze totul și sa ceara oameni la pușcarie, incearca sa blocheze ascensiunea lui Cristian Popescu Piedone. Partidul securiștilor de la USR, dovedit ca nu a facut nimic cat a fost la guvernare și ca a blocat toate proiectele benefice pentru…

- Cristian Popescu Piedone are deplina incredere in fiul sau și este convins ca acesta va reuși sa caștige alegerile pentru Primaria Sectorului 5. Actualul edil de la Sectorul 5 spune ca nu l-ar fi aruncat in lupta pe Vlad Popescu fara sa știe ”ce poate”. ”S-a speculat ca familia Piedone… In viața, copiii…

- Cristian Popescu Piedone a spus ca va candida 100% pentru Primaria Capitalei și vine cu explicații acum despre caracterul sau, printr-o postare pe Facebook. Vorbește și de perioada in care a fost inchis pe nedrept. Cristian Popescu Piedone și-a anunțat intenția de a candida la Primaria Capitalei și…