- Miruna Pascu iese din arest. Mama lui Vlad Pascu, tanarul care a provocat accidentul cumplit din statiunea 2 Mai, a fost plasata in arest la domiciliu. Ea este cercetata pentru ca a incercat sa santajeze mai multi martori sa nu dea declaratii in fata anchetatorilor in legatura cu faptul ca fiul sau…

- Caz incredibil la Cluj-Napoca. In loc sa incheie proba traseului pentru a obtine permisul de conducere, un tanar in varsta de 20 de ani a ajuns la IML. El s-a dat singur de gol ca a consumat substante interzise. Tanarul dadea proba practica pentru obținerea carnetului de categorie C, iar in momentul…

- Chef Foa, pe numele sau Florin Scripca, cel care a inventat in țara noastra conceptul de Street Food, a fost prins drogat la volan, in centrul Capitalei. Asupra sa, polițiștii au gasit și alte patru țigarete, care conțineau ”substanța vegetala, cu miros ințepator”. Celebrul bucatar Chef Foa a fost oprit…

- Vlad Pascu, tanarul drogat care a provocat accidentul de la 2 Mai soldat cu moartea a doua persoane, a fost trimis in judecata. Dosarul urmeaza sa fie judecat de Judecatoria Mangalia. Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia au declarat, miercuri, pentru News.ro, ca Vlad Pascu a fost…

- Tatal autorului accidentului mortal cu doua persoane de la 2 Mai a facut, luni, primele declaratii dupa incidentele in care sunt implicati membrii familiei sale si a catalogat situatia ca fiind „un dezastru”. Mihai Pascu spune ca a venit in Romania pentru doua zile, dar presiunea asupra familiei sale…

- Catello Romano are 33 de ani și are deja doua condamnari definitive pentru crima. Este acuzat și de alte fapte penale, insa pana atunci a absolvit Facultatea de Sociologie, in inchisoare, cu lucrarea de licența, „Fascinația criminala”, relateaza Corriere della Sera. Este acuzat de cinci crime, dintre…

- Tatal Robertei, studenta ucisa de Vlad Pascu la 2 Mai, mesaj exclusiv pentru Antena 3 CNN: „Parinții și poliția sunt de vina pentru moartea copiilor noștri” Razvan Dragomir, tatal tinerei Roberta, ucisa de șoferul drogat Vlad Pascu in accidentul de la 2 Mai, a transmis un mesaj dureros in exclusivitate…

- Vlad Pascu, tanarul drogat care a intrat in plin cu mașina intr-un grup de oameni, in stațiunea 2 Mai, provocand moartea a doi tineri, a fost adus, joi, la DIICOT, alaturi de parinții sai. Tanarul a fost adus la București din arestul Poliției Constanța. „Nu am ce sa spun. Imi pare rau. Chiar imi pare…