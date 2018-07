Stiri pe aceeasi tema

- Academia Romana considera ca proiectul Ministerului Educatiei Nationale de legiferare a unui sistem de educatie parentala este "inoportun si inadecvat pentru invatamantul si educatia romanilor, meniti sa-si conserve specificul national in cadru european", potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

- Sotia presedintelui american, Donald Trump, ia pozitie in cazul miilor de familii separate la granita Statelor Unite din cauza unor legi considerate de multi absurde, dar respectate cu strictete de noua administratie de la Washington.

- In cursul zilei de marți, 15.05.2018, in jurul orei 09.30, un echipaj al Poliției Locale Ploiești s-a deplasat in Parcul Municipal Vest, in urma unei sesizari transmise de agentul de paza prin dispeceratul instituției cu privire la faptul ca o minora se afla de mai multe ore in zona. In urma…

- Parinții victimei spun ca fata lor a fost rapita de acasa, in timp ce aceștia erau la o nunta. Doi barbați au dus fata intr-o padure din apropierea localitații Raja Kendua, unde au violat minora. Familia fetei a mers la batranii așezarii și au cerut ca cei doi barbați sa fie pedepsiți.…