Stiri pe aceeasi tema

- Andra Maruța este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. In varsta de 35 de ani, interpreta este mama a doi copii, David și Evași o casnicie feticita alaturi de Catalin Maruța. Pentru ca vrea sa arate perfect pe scena, vedeta a luat o decizie radicala cu privire la kilograele accumulate pe…

- Yoshinori Ohsumi, cercetator japonez specializat in biologie celulara, a devenit celebru in intreaga lume dupa ce a descoperit un principiu alimentar care ajuta corpul in lupta cu kilogramele si regenerarea celulara. Dieta propusa de Yoshinori Ohsumi prevede cresterea perioadei in care resimtim senzatia…

- Simona Gherghe este una dintre cele mai apreciate și indragite prezentatoare TV din Romania. Are o cariera fulminanta in televiziune, iar pe plan personal este o femeie implinita, avand un soț și doi copii pe care-i iubește mai mult decat orice. Cu toate acestea, frumoasa blondina s-a confruntat cu…

- Monica Anghel, in varsta de 50 de ani, a dus o lupta dura cu kilogramele in plus, in urma cu ceva timp, pana a luat o decizie radicala. Artista a reușit sa slabeasca 30 de kilograme, insa marturisește ca nu s-a considerat niciodata o persoana grasa.„Am inceput sa ma ingraș pe la 25-28 de ani. Incepusem…

- Fiul cel mic al fostului internațional Ilie Dumitrescu, Badea, a fost condamnat, miercuri, de un judecator de la Judecatoria Sectorului 2 pentru ca a condus sub influența stupefiantelor. Decizia de miercuri nu este definitiva și poate fi atacata de cel judecat dar și de procurori, caz in care…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, și ministrul Familiei, Gabriela Firea, au mers impreuna vineri dimineața sa-și preia mandatelor. Cei doi vor coordona parți din ceea ce in guvernul precedent a fost Ministerul Muncii. „Am preferat sa venim impreuna, sa aratam ca Munca și Familia vor ramane impreuna,…

- Dieta – minune care te scapa de kilogramele in plus pana la Craciun. Consumati in fiecare zi alimente de o anumita culoare ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort****…

- Artistul Benone Sinulescu a murit joi la varsta de 84 de ani, la spital, in urma unei pneumonii care s-a complicat, pe fondul unor probleme multiple de sanatate. Benone Sinulescu se afla internat in spital de duminica, iar starea sa s-a inrautatit continuu, decedand joi in jurul orelor 14:50. Artistul…