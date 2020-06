Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Tribunalului Olt au mentinut, marti, masura arestarii preventive fata de cei doi inculpati din dosarul "Caracal", Gheorghe Dinca si Stefan Risipiteanu, solutia fiind pronuntata in camera de consiliu si putand fi contestata in 48 de ore de la comunicare.La termenul de marti privind…

- Decizia ca mandatele celor doi sa fie prelungite a fost luata, marti, de un judecator de drepturi si libertati de la Tribunalul Olt. Gheorghe Dinca si Fane Risipiteanu au fost audiati prin videoconferinta. Reamintim ca la primul termen al procesului, Gheorghe Dinca a negat faptele pentru…

- Desi procesul lui Gheorghe Dinca, „monstrul din Caracal”, cum i se spune, se afla acum abia la primul termen in faza de Camera preliminara, momentul de azi de la Tribunalul Olt este unul extrem de important, care ne poate spune multe chiar despre modul in care se va derula judecata pe fond: daca va…

- Gheorghe Dinca, acuzat de rapirea, violarea si uciderea Luizei Melencu si Alexandrei Macesanu, a facut declaratii socante in fata judecatorului Tribunalului Olt, in sedinta de camera preliminara, conform declaratiilor avocatilor.

- Dinca este trimis in judecata pentru opt infractiuni: trafic de persoane, trafic de minori, viol, omor calificat și profanarea de cadavre sau morminte. De asemenea, in cauza au fost dispuse disjungeri, dispunandu-se și continuarea cercetarilor „in rem” sub aspectul comiterii infracțiunilor de complicitate…

- Apra noi detalii in cazul Caracal. Gheorghe Dinca contesta toate probele din rechizitoriul instrumentat de procurori. „Monstrul din Caracal” susține ca a fost forțat sa declare ca este autorul celor doua crime.