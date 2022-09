Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Udila și-a deschis sufletul in fața urmaritorilor ei din mediul online și a recunoscut ca „traverseaza o perioada grea” in familie. Vedeta nu a dat detalii despre ce s-a intamplat cu exactitate, dar o alta postare de pe contul ei de Instagram pare sa sugereze motivul.

- Jane Fonda a dezvaluit ca are cancer și face chimioterapie. Intr-o postare adresata celor 1,9 milioane de urmaritori ai sai de pe Instagram, actrita in varsta de 84 de ani a spus ca are limfom non-Hodgkin.

- In timp ce se aflau pe platourile de filmare ale emisiunii pe care o prezinta impreuna, Cristina Ciobanașu l-a surprins pe Vlad Gherman ca ii scrie actualei iubite, Oana Moșneagu. Iata cum a reacționat celebra actrița!

- Cristina Ciobanașu, care a avut o relație de noua ani cu Vlad Gherman, e implicata intr-o noua poveste de iubire. Unii dintre fanii ei nu vad cu ochi buni relația actriței cu Alexandru Mureșan. Nu s-au ferit sa ii spuna asta, iar vedeta a reacționat.„Criss, nu vorbești nimic despre noua ta relație.…

- In urma cu doar cateva zile, Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu au facut un anunț foarte trist, pe paginile sale personale de Instagram. Pisicuța celor doi s-a stins din viața, dupa 17 ani, iar cei doi sunt devastați. Actorul este cu lacrimi in ochi din nou și și-a ingrijorat toți fanii.

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au rezumat la escapade pe melegurile mioritice in ultima perioada, dar au in plan o vacanța de vara intr-o locație exotica renumita. Actorul din ”Adela” a dezvaluit ce destinație au ales pentru vacanța din vara aceasta. Nu o sa fie o escapada in doi.

- Vlad Gherman are in prezent o relație cu Oana Moșneagu, insa fanii inca sunt curioși de sentimentele actorului pentru Cristina Ciobanașu. Iata ce a raspuns cand a fost intrebat daca il mai afecteaza desparțirea de fosta iubita!