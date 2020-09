Stiri pe aceeasi tema

- Iubita lui Berlusconi se afla in momentul de fata in izolare in resedinta politicianului conservator din Arcore, o localitate aflata in apropiere de Milano. Doi dintre cei doi copii ai fostului premier italian, Barbara (36 de ani) si Luigi (31 de ani), care au fost confirmati cu COVID-19,…

- Silvio Berlusconi a fost testat pozitiv cu COVID-19 și se afla in izolare la domiciliu. Fostul premier al Italiei are 83 de ani. Silvio Berlusconi a fost testat de doua ori pentru COVID-19 și ambele teste au aratat rezultate pozitive. Politicianul, care la finalul lunii septembrie va implini 84 de…

- Fostul primar al Italiei, Silvio Berlusconi, este infectat cu coronavirus, potrivit agenției de presa ANSA. Vestea a fost confirmata de partidul Forza Italia si de medicul sau Alberto Zangrillo, care este seful sectiei de ATI de la spitalul San Raffaele din Milano. Politicianul in virsta de 83 de ani…

- Starea de sanatate a fostului premier al Ucrainei, Iulia Timosenko, infectata cu noul coronavirus, s-a agravat. Ea este la terapie intensiva, ventilata mecanic, transmite Mediafax. Iulia Timosenko este pe lista bolnavilor care au COVID-19. Potrivit RBC – Ucraina starea ei de sanatate a fostului premier…

- Starea de sanatate a fostului premier al Ucrainei, Iulia Timosenko, infectata cu noul coronavirus, s-a agravat. Ea este la terapie intensiva, ventilata mecanic, transmite Mediafax.Iulia Timosenko este pe lista bolnavilor care au COVID-19. Potrivit RBC - Ucraina starea ei de sanatate…

- Constantin Tudose, tatal fostului premier Mihai Tudose, a murit dupa ce s-a infectat cu Covid-19, anunța publicațiile locale Obiectiv și InfoBraila . Mihai Tudose a confirmat pentru G4Media.ro informația, aratand ca tatal sau a suferit un stop cardio-respirator. Tatal fostului premier PSD a fost…

- Constantin Tudose, tatal fostului premier Mihai Tudose, a murit dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Tatal fostului premier PSD a fost diagonsticat saptamana trecuta cu Covid-19. Constantin Tudose avea aproape 80 de ani si suferea de boli cronice. Tatal fostului premier a fost internat la Spitalul Militar…

- Tatal fostului premier al Romaniei, Mihai Tudose, a murit dupa ce a contactat coronavirus. Constantin Tudose suferea și de alte boli și fusese internat in spital imediat dupa ce s-a confirmat ca este pozitiv cu Covid-19.