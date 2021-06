Stiri pe aceeasi tema

- In interviu, el a marturisit ca a organizat proteste antiguvernamentale si l-a laudat pe presedintele Alexander Lukasenko. Familia lui Protasevici a spus ca interviul a fost realizat "sub amenintare". Reporterul, in varsta de 26 de ani, a fost editor la publicatia de opozitie Nexta din aplicatia de…

- Tatal fondatorului canalului Telegram NEXTA, Roman Protasevici, Dmitry, a declarat portalului "Настоящее время" ca nu crede "nici un cuvint" din ce a spus fiul sau in interviul acordat canalului de stat din Belarus ONT. El a menționat ca lui, ca parinte, ii este foarte greu sa vada ce se intimpla. Potrivit…

- „Ieri a fost ziua discuțiilor oficiale iar astazi este partea informala”, a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, despre intrevederea de la Soci, pe Malul Marii Negre.Discuțiile de sambata au vizat cooperarea economica intre cele doua state și pandemia de COVID-19, dar și reacțiile…

- Companiile aeriene bieloruse nu mai pot intra in spațiul aerian polonez incepand de joi, 27 mai, iar in cel ceh incepand de vineri, 28 mai.Decizia celor doua țari vine la trei zile dupa ce regimul Lukașenko a forțat un Boeing 737-800NG Ryanair care zbura pe ruta Atena – Vilnius sa aterizeze la Minsk…

- Președintele Platformei DA, Andrei Nastase, a reacționat in cazul deturnarii avionului Ryanair de catre regimul Lukașenko și a condamnat arestarea jurnalistului Roman Protasevici. „Ceea ce se intimpla in Belarus, acțiunile ieșite din comun ale dictatorului Lukașenko prin deturnarea avionului Ryanair…

- Opozantul belarus Roman Protasevici, retinut duminica dupa deturnarea unui avion de linie, se afla in arest preventiv intr-o inchisoare din Minsk, informeaza luni AFP, care citeaza o declaratie a purtatoarei de cuvant a Ministerului de Interne belarus.

- Directorul Ryanair susține ca la bordul aeronavei deturnate duminica de regimul Lukașenko pentru arestarea disidentului Roman Protasevici, s-ar fi aflat agenți ai KGB-ului din Belarus, relateaza The Guardian, citeaza digi24.ro.

- Regimul Lukasneko sustine ca a actionat legal in deturnarea avionului Ryanair si ii acuza europeni de „politizarea” incidentului in urma caruia a fost arestat opozantul Roman Protasevici.