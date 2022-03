Stiri pe aceeasi tema

- Situația in Ucraina se agraveaza pe zi ce trece și inca de joi dimineața, de cand au inceput bombardamentele din partea Rusiei, oamenii incearca sa fuga din țara spre locuri mai sigure pentru ei și familiile lor. Este și cazul unei femei care a trecut granița pe jos din Ucraina in Romania. O femeie…

- Focul a pornit de la o magazie. Instanta a decis ca proprietarii magaziei sa-i plateasca vecinului daune materiale de 50.000 lei si daune morale de 30.000 lei Doi sateni din Bosia au fost obligati de instanta sa plateasca distrugerile provocate de un incendiu la casa vecinilor. Focul a pornit de la…

- O femeie de 22 de ani din Bali a fost nevoita sa se casatoreasca cu un pumnal, dupa ce a fost parasita inainte de nunta. Femeia a respectat tradiția hindusa și astfel a spalat umilința familiei. Melina, o tanara de 22 de ani din Bali, a ramas insarcinata cu logodnicul ei și ar fi trebuit sa se casatoreasca…

- In urma cu doar cateva zile a avut loc un eveniment in memoria lui Petrica Mațu Stoian, insa la acest concert nu au luat parte și surorile artistului. Avocata familiei spune ca cele doua au fost suparate deoarece nu au fost invitate.

- Apare un nou vinovat in cazul morții artistului Petrica Mațu Stoian? Avocata familiei da noi amanunte. El a spus ca nu numai clinica unde se trata artistul post-covid s-ar face vinovata de moartea lui. In weekend, a avut loc parastasul lui Petrica Mațu Stoian, la Craiova, parastas organizat de impresarul…

- Care este adevarul despre relația lui Petrica Mițu Stoian cu familia impresarului sau. Nelu Șerban, finul lui Petrica Mițu Stoian, a facut dezvaluiri despre relația pe care artistul o avea cu familia impresarului lui. Inca de la inceput, Doru Gușman, impresarul artistului, a fost acuzat ca a incercat…

- Natalie Wood a murit in mod misterios in urma cu 38 de ani, inecandu-se in largul coastei Catalina, California. Cazul nu a fost niciodata clasificat drept crima sau accident, dar a fost redeschis in 2011 si etichetat ca „suspect”. Cu toate acestea, procurorul Jackie Lacey nu a manifestat niciun interes…

- Clinica Nera a cerut in instanța anularea amenzii de 80.000 de lei aplicata dupa un control realizat la cateva zile dupa moartea lui Petrica Mițu Stoian, potrivit Realitatea Plus.Imediat dupa moartea lui Mițu Stoian, in urma mai multor controale DSP, clinica a primit mai multe amenzi. Una dintre ele,…