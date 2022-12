Familia lui Pele, anunt de ultima ora despre starea de sanatate a legendei fotbalului. Legendarul Pele este internat de marti pentru tratarea unei infectii respiratorii care a fost agravata de covid-19, au anuntat doua fiice ale fostului fotbalist si un nepot. Moartea brazilianului de 82 de ani nu este iminenta, au mentionat cei trei, potrivit […] The post Familia lui Pele, anunt de ultima ora despre starea de sanatate a legendei fotbalului: „Nu este la terapie intensiva!” appeared first on Antena Sport . The post Familia lui Pele, anunt de ultima ora despre starea de sanatate a legendei fotbalului:…