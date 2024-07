Stiri pe aceeasi tema

- Nou protest uriaș in Leeds, azi-noapte. Sute de oameni au ieșit, pentru a doua oara consecutiv pe strazi. Pașnici, de aceasta data, au manifestat in semn de solidaritate cu familia a carei copii au fost luați de serviciile sociale britanice. Poliția britanica a deschis o ancheta și cel puțin 5 oameni…

- Mihai Leu a trecut printr-o perioada complicata in ultimele luni, dupa ce a ajuns de trei ori la spital. Ultima data a fost internat in urma cu mai bine de o luna, dupa ce a fost dus, de urgența, cu elicopterul la Spitalul Fundeni.

- Instituțiile financiare nebancare (IFN) au devenit foarte populare, mai ales pentru romanii care au nevoie de bani repede și fara prea multa birocrație. O simpla cautare pe Google a acronimului IFN ofera, inainte de o explicație despre ce sunt aceste companii, patru link-uri sponsorizate cu anunțuri…

- Familia presedintelui Joe Biden s-a reunit duminica la Camp David pentru a-l indemna pe liderul de la Casa Alba sa ramana in cursa si sa continue sa lupte in ciuda prestatiei sale dezastruoase la dezbatere. Unii membri ai familiei au criticat modul in care personalul sau l-a pregatit pentru confruntare,…

- Liviu Varciu s-a intors recent dintr-o vacanța unde a fost alaturi de iubita și cei doi copii. Au optat pentru Antalya, Turcia, un loc ideal pentru multe persoane. Din pacate, unul dintre copii a facut otita, iar planurile familiei au fost date peste cap, fiindca virusul a fost preluat de sora și de…

- Georgiana Lobonț are probleme cu cei doi copii. Eduard și Irina se confrunta cu una dintre cele mai cunoscute boli ale copilariei și anume varicela sau varsat de vant, așa cum ii mai este numele. Artista incearca sa țina simptomele micuților sub control, aplicand diverse tratamente necesare.

- Scene de groaza in Capitala: femeie atacata pe strada cu un cuțit de un barbat cu probleme psihiceAu fost scene de groaza in centrul Capitalei! O femeie a fost atacata din senin pe strada de un barbat cu un cuțit in mana. Potrivit primelor date, individul, de 73 de ani, ar avea unele probleme psihice.…

- Tzanca Uraganu a luat o decizie radicala! Celebrul manelist a anunțat pe rețelele de socializare ca va anula botezul fiului sau. Artistul a dezvaluit ca un membru al familiei sale se confrunta ci probleme grave și este in stare critica in aceste momente.