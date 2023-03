Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce unii nativi au parte de o promovare sau o marire de salariu, alții stau mai prost la capitolul financiar, caci astrele nu le sunt deloc favorabile la jumatatea lunii martie, atunci cand apar mai multe provocari pentru unii nativi, pe plan financiar.Jumatatea lunii martie se anunța o perioada…

- Jumatatea lunii martie se anunța o perioada delicata pentru unii nativi, care se pot confrunta cu probleme financiare chiar atunci cand le e lumea mai draga. Astrele nu le sunt deloc favorabile unor zodii, care trebuie sa fie mai atente pe ce dau banii in perioada urmatoare.

- Oricat am fi de nonconformiști exista unele lucruri pe care este sanatos sa le faci intr-o anumita etapa din viața. Facute la timp, iți ofera stabilitate, te ajuta sa-ți faci planuri pe termen lung, te scutesc de grijile care vin, inevitabil, pe masura ce inaintezi in varsta. In mod pragmatic, cele…

- VIDEO: Intervenție dificila prin zapada, la Vidra. Paramedicii incearca sa ajunga la un barbat care are probleme de respirație Paramedicii de pe SMURD Campeni, intervin cu ajutorul unei autoșenilate in cazul unui barbat cu probleme de respirații. Intervenția are loc duminica, 5 februarie, in jurul orei…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Silvana Riciu a spus de ce nu a reușit sa mai slabeasca. Ce a dezvaluit artista, dar și cat de greu i-a fost sa duca lupta cu kilogramele in plus. Interpreta de muzica populara a spus tot adevarul.

- Inceputul lunii februarie a venit cu o iarna care și-a aratat cu adevarat dinții. Chiar și in Timiș, județ ferit in multe cazuri de urgiile naturii. Sunt multe localitați care au ramas fara curent electric (conform pozei), dar și locuri unde ISU Timiș a intervenit pentru degajarea strazilor din pricina…

- Specialiștii recomanda oamenilor sa aiba grija ce, și mai ales in ce cantitați consuma alimentele tradiționale romanești in perioada sarbatorilor. Cele mai multe probleme, susțin totodata medicii, sunt resimțite abia dupa ce perioada festiva trece.„Sigur ca trebuie sa ne bucuram de tradiționalele și…

- Anca Serea a marturisit pe rețelele de socializare ca trece printr-o perioada dificila, atat ea, cat și familia ei, asta pentru ca bona copiilor a ales sa mearga acasa și sa se intoarca peste cateva luni. Anca Serea a dezvaluit ca cei mici s-au atașat destul de mult de ea și ca le este greu in aceasta…