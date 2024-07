Stiri pe aceeasi tema

- Familia presedintelui Joe Biden s-a reunit duminica la Camp David pentru a-l indemna pe liderul de la Casa Alba sa ramana in cursa si sa continue sa lupte in ciuda prestatiei sale dezastruoase la dezbatere. Unii membri ai familiei au criticat modul in care personalul sau l-a pregatit pentru confruntare,…

- Principalii lideri ai Partidului Democrat au exclus, duminica, posibilitatea inlocuirii președintelui Joe Biden in candidatura la alegerile prezidențiale din noiembrie, in urma unei prestații dezastruoase la dezbaterea de vineri, relateaza Reuters.

- Un prieten din copilarie și vecin al președintelui american, Joe Biden, pe vremea cand acesta locuia in Scranton, in statul Pennsylvania, i-a cerut public acestuia sa se retraga din cursa pentru Casa Alba, in urma creșterii puternice a ingrijorarilor in Partidul Democrat ca actualul lider nu mai este…

- Performanța slaba a președintelui american Joe Biden in dezbaterea electorala cu fostul președinte Donald Trump i-a facut pe unii democrați sa-și puna problema nominalizarii unui alt candidat in cursa pentru Casa Alba. O lista cu posibile nume a aparut deja, dar in ce condiții Joe Biden ar renunța la…

- Performanța slaba a președintelui american Joe Biden in dezbaterea electorala cu fostul președinte Donald Trump i-a facut pe unii democrați sa-și puna problema nominalizarii unui alt candidat in cursa pentru Casa Alba. O lista cu posibile nume a aparut deja, relateaza New York Times. Politicianul cu…

- Prestația lui Biden la dezbatere a declanșat un semnal de alarma in randul democraților de top, determinandu-i pe unii sa se intrebe deschis daca actualul președinte american poate ramane in fruntea listei democrate. Ana Maria Pacuraru: O noapte tulburatoare la dezbaterea prezidențiala - implicațiile…

- Alegatorii inregistrati care au urmarit dezbaterea dintre Joe Biden si Donald Trump spun, in proportie de 67% la 33%, ca Trump a avut o performanta mai buna, potrivit unui sondaj CNN. Unii democrati sunt atat de disperati de prestatia slaba a presedintelui Biden, incat se intreaba daca el ar trebui…

- Președintele american Joe Biden a venit pregatit cu un roast electoral la adresa lui Trump, sambata seara, la cina anuala a Asociației Corespondenților de la Casa Alba. Evenimentul a fost gazduit anul acesta de Colin Jost, vedeta emisiunii „Saturday Night Live”.