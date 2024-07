Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți politicieni americani democrați au declarat in privat pentru publicația americana Axios ca exista o presiune tot mai puternica și mai constanta fața de președintele Joe Biden pentru ca acesta sa se retraga din cursa prezidențiala din noiembrie, poate chiar inainte de acest weekend. Conform…

- Președintele SUA Joe Biden a declarat ca a vorbit cu Donald Trump dupa tentativa de asasinat asupra fostului președinte. „Am avut o conversație scurta, dar buna. Jill și cu mine il ținem pe el și familia sa in rugaciunile noastre”, a spus președintele SUA, citat de The Guardian. De asemenea, Joe Biden…

- Presedintele american Joe Biden a promis miercuri, in timpul discutiilor avute cu personalul de campanie si in intalnirile cu legislatorii si guvernatorii democrati, sa ramana in cursa prezidentiala din 2024. Biden incearca sa dea asigurari ca poate sa se mențina in competitia cu republicanul Donald…

- Familia lui Joe Biden l-a indemnat duminica sa ramina in cursa prezidențiala și a discutat daca ar trebui sa iși concedieze principalii consilieri dupa prestația slaba a președintelui american la dezbateri. {{755294}}Acest lucru a fost dezvaluit pentru CNN de consilierii lui Biden, relateaza Adevarul…

- Nimeni nu știe care este cea mai buna cale de urmat pentru Partidul Democrat in 2024, iar toate opțiunile pe care le avem in fața sunt proaste. Un al doilea mandat al lui Biden pare din ce in ce mai puțin probabil.