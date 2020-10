Stiri pe aceeasi tema

- ​​"Regele" Pele, legenda vie a fotbalului, a afirmat ca este fericit sa fie înca "lucid" la cei aproape 80 de ani, conform unei înregistrari video transmise presei marti, relateaza AFP."Vreau sa-i multumesc lui Dumnezeu pentru sanatatea mea si pentru faptul ca…

- Liderul Platrofmei DA, Andrei Nastase, afirma ca soția și copiii sai au revenit in țara și vor ramine sa locuiasca aici, dupa ce mai mulți ani au fost in Germania. El a calificat drept speculații informațiile care se vehiculeaza precum ca familia sa se afla in strainatate. „Marea mea bogație este familia…

- Irina Deaconescu a nascut in urma cu doua zile, iar acum vedeta se bucura de statutul de mamica. In urma cu doar cateva momente vloggerița le-a prezentat fanilor primele imagini cu corpul sau dupa operația de cezariana!

- Jador a recunoscut ca sufera din dragoste. Cantarețul le-a povestit fanilor despre femeia de care este indragostit, mai exact despre modul in care misterioasa domnișoara l-a dezamagit profund.

- Jador are, cu adevarat, o viața complicata. Cu toate ca a avut relații cu diferite domnișoare, acesta a declarat in nenumarate randuri ca unica fata pe care a iubit-o cu adevarat a fost Georgiana. Cei doi au fost impreuna vreme de șase ani de zile, dar fanii banuiesc ca cei doi nu s-au desparțit niciodata.…

- Adrian Petrache i-a innebunit pe jurații de la ”X Factor”. Nepotul lui Florin Salam a obținut patru de ”DA” și a trecut direct in bootcamp. Nu doar momentul sau a facut senzație, ci și ochii albaștri care au pus pe jar inimile tuturor domnișoarelor! Primele declarații ale tanarului, dupa ce a facut…

- „Astazi (3 septembrie) la ora 10:12 a venit pe lume Zmara Jr 4.300kg si 50 cm , aș vrea sa puteți simți ce este in sufletul meu acum, fericire, și va doresc tuturor la fel. Am o soție, o fetița, iar acum un baiat pe cinste”, a scris Catalin Zmarandescu. Bine ai venit acasa Catalin…

- Acum invarte banii cu lopata, insa in perioada copilariei Jador nu a dus-o la fel de bine. Cantarețul a recunoscut fara nicio reținere faptul ca a fost sarac, deoarece familia sa se descurca greu din punct de vedere financiar.