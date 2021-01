Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele vaccinate care calatoresc in state cu incidența ridicata de COVID, alaturi de copiii lor, vor trebuie sa-i țina pe aceștia in carantina la intoarcerea in Romania. Anunțul a fost facut, marți, intr-o conferința de presa, Florentina Furtunescu, reprezentant al Institutului Național de Sanatate…

- Baschetbalistul echipei Brooklyn Nets, Kyrie Irving, a cumparat o casa pentru familia lui George Floyd, a anuntat fostul jucator din NBA, Stephen Jackson, potrivit news.ro. Stephen Jackson, un apropiat al lui Floyd, a declarat ca va continua sa aiba grija de familia celui pe care l-a numit…

- Meghan Markle, atacata de unde nu se aștepta. Sora sa, Samantha, a scris in cartea ”The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1”, pe care urmeaza sa o lanseze, ca actrița este geloasa pe Kate Middleton, „deși nu se poate compara cu ea”. Mai mult, despre aceasta susține și ca se folosește de familia…

- Baschetbalistul american Kyrie Irving, coordonatorul de joc al echipei Brooklyn Nets, a primit o amenda de 50.000 de dolari pentru ca a participat la o petrecere intr-un spatiu inchis, fara sa poarte masca, la sfarsitul saptamanii trecute, informeaza AFP. In afara amenzii de 50.000 de dolari, starul…

- Anunțul a fost facut chiar de ea, pe pagina personala de facebook. Se pare ca bunicul din partea mamei sale a incetat din viata, la varsta de 97 de ani. "Prima duminica fara bunicul Gheorghe, tatal mamei noastre. A luptat in razboi, s-a intors ranit, a crescut copii si nepoti, a iubit lumea si viata...avea…

- Rusia i-a acordat dreptul de rezidenta permanenta avertizorului public american Edward Snowden, informeaza Reuters. Anuntul a fost facut joi de avocatul rus al lui Snowden, Anatoli Kucerena, prin intermediul agentiei TASS.