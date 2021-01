Fiul fostului lider PSD , Valentin Dragnea, a luat deciza ca echipa pe care el o finanteaza, Turris-Oltul Turnu Magurele, din Liga a 2-a, sa se retraga din campionat. Valentin Dragnea, baiatul lui Liviu Dragnea, a decis sa nu mai susțina financiar clubul, care in aceasta iarna a ramas fara aproape toate vedetele, conform Oltenia TV și Ziarul Lupa. „In urma retragerii sponsorului principal, am luat decizia sa ne despartim de comun acord. Am incercat sa vin cu solutii, sa terminam campionatul cu copii, insa nu nu am ajuns la un acord cu Consiliul Director“ – Silviu Bogdan, manager general Turris,…