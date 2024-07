Familia lui Donald Trump a demarat investiții masive în Serbia și Albania. Edi Rama, implicat în proiectele imobiliare Cele doua proiecte grandioase din Balcani sunt extrem de contestate de societatea civila. Proiectul imobiliar din Serbia va fi ridicat pe terenul fostului Stat Major, care a fost distrus in 1999 de un bombardament NATO. Liderii opoziției il acuza pe Aleksandar Vucic ca cedeaza trenul pentru 99 de ani puterii straine care a distrus cadirile ridicate de sarbi.Ivanka Trump a anunțat ca familia sa pregatește un proiect grandios pe insula Saseno din Albania. Presa albaneza noteaza ca proiectul complexului turistic va fi gestionat de lanțul de stațiuni de lux Aman, care deține peste 30 de hoteluri in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

