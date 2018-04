Familia suedezului DJ Avicii, descoperit mort saptamana trecuta in Oman la varsta de 28 de ani, a declarat joi ca artistul se lupta cu ganduri despre viata si fericire si "nu a mai putut rezista", informeaza Reuters. In primul comentariu cu privire la moartea acestuia, a carui cauza nu a fost dezvaluita, familia artistului a precizat intr-o declaratie: "Se lupta cu cu ganduri despre Sens, Viata si Fericire. Nu a mai putut rezista. A vrut sa isi gaseasca pacea". Potrivit Reuters, declaratia pare sa sugereze ca starul muzicii electronice, cunoscut pentru hituri precum "Wake Me Up" si "Hey Brother",…