- Familia DJ-ului Avicii a emis un alt comunicat de presa, dupa moartea cunoscutului muzician. Rudele acestuia mulțumesc celor care au adus omagii raposatului producator muzical. Familia producatorului in varsta 28 de ani, pe numele lui real Tim Berling, a vorbit la trei zile dupa moartea lui brusca la…

- Ținuta cu care s-a afișat Rihanna la festivalul Coachella de anul acesta i-a lasat masca pe fani (probabil și pentru ca artista chiar a purtat o masca). Imbracata din cap pana in picioare de Gucci, Rihanna și-a tras pe cap un fes care i-a ascuns identitatea cu brio. Artista a venit la concertul trupei…

- In timp ce se pregatește pentru Coachella și este in turneu cu Bruno Mars, Cardi B iși gasește timp sa și lanseze o noua piesa. Piesa va face parte din noul sau album, “Invasion of Privacy” și e mega sweet. My new single “Be Careful” drops TONIGHT! Available everywhere! O postare distribuita de Cardi…

- “Cred ca dragostea e dragoste! Nu poți defini asta. Daca incerci sa interzici ceva oamenilor, acel ceva devine mai tentant” a declarat Faydee la Virgin Tonic. Artistul australian a fost intrebat de Bogdan ce parere are despre referendumul pe care Parlamentul ar urma sa il organizeze in luna mai la noi…

- Actrita britanica Elizabeth Hurley a vorbit pe Twitter despre ''atacul violent'' savarsit asupra nepotului sau de 21 de ani, injunghiat joi in Londra, informeaza Press Association. Hurley a marturisit ca este un moment ''ingrozitor'' pentru familia sa si le-a multumit…